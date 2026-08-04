Telegram удалили из App Store из-за одного пользователя — через несколько часов мессенджер вернули

Мессенджер Telegram на несколько часов исчез из App Store по всему миру после того, как Apple обнаружила в приложении запрещенный контент, связанный с сексуальным насилием над детьми. Об этом сообщили представители Telegram, а сам факт временного удаления подтвердили и в Apple.

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Как пояснили в Telegram, причиной инцидента стал контент, опубликованный одним из пользователей. После проверки Apple временно удалила приложение из своего магазина. Однако Telegram оперативно удалил нарушающие материалы, заблокировал аккаунт их автора, после чего приложение в тот же день снова стало доступно для загрузки.

В Apple заявили, что Telegram нарушил правила App Store, запрещающие распространение подобных материалов. После устранения нарушения ограничение было снято.

В Telegram подчеркнули, что придерживаются политики нулевой терпимости к такому контенту. По данным компании, с начала 2026 года были заблокированы почти 338 тысяч групп и каналов, связанных с подобными нарушениями.

Комментируя ситуацию в социальной сети X, представители Telegram выразили надежду, что Apple будет применять одинаковые стандарты ко всем приложениям в App Store, а не только к отдельным сервисам.

Это уже не первый подобный случай. В 2018 году Apple также временно удаляла Telegram из App Store из-за запрещенного контента. После усиления системы модерации приложение было возвращено в магазин.