Стартап Design Arena привлёк $7,9 млн на платформу, которая позволит моделям искусственного интеллекта учитывать вкусовые предпочтения пользователей

Сервис с 5,3 млн пользователей продаёт разработчикам моделей данные о человеческих предпочтениях и уже вышел на $60 млн годовой выручки

Стартап Intelligence, разработавший платформу Design Arena, объявил о привлечении $7,9 млн посевных инвестиций. Платформа предназначена для сбора массовой обратной связи от пользователей, которую разработчики моделей искусственного интеллекта используют для улучшения качества генерации изображений, сайтов и другого визуального контента.

Идея сервиса появилась в 2025 году, когда его основатели пытались создать игровой движок на базе ИИ. Модели могли генерировать работоспособные игры, но не могли определить, насколько они интересны для людей. Команда пришла к выводу, что заменить оценку от пользователей автоматическими тестами невозможно, и создала систему, где пользователи сравнивают результаты генерации по принципу «A или B», ранжируя их от лучшего к худшему.

Источник: Design Arena / Techcrunch

По словам сооснователя компании Грейс Ли, уже через неделю после запуска Design Arena заключила первый крупный контракт с одним из разработчиков передовых моделей ИИ. Сейчас платформой пользуются около 5,3 млн человек, а её годовая регулярная выручка (ARR) достигла $60 млн. Авторизация пользователей позволяет отслеживать изменения предпочтений в разных странах и использовать эти данные для обучения моделей.

Компания считает оценку человеком важным дополнением к автоматическим бенчмаркам, которые могут быть подвержены манипуляциям. При этом рынок подобных сервисов остаётся конкурентным: стартап Yupp, несмотря на привлечённые $33 млн и более 1,3 млн пользователей, прекратил работу, тогда как LM Arena, использующая аналогичный подход для оценки текстовых моделей, в январе привлекла $150 млн в рамках раунда Series A.