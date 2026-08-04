Alibaba представила ИИ с 2,4 трлн параметров — акции компании выросли после анонса

Новая модель Qwen3.8-Max способна анализировать до 1 млн токенов за запрос и, по данным Alibaba, конкурирует с Anthropic Fable 5

Акции Alibaba выросли после анонса новой языковой модели Qwen3.8-Max, которую компания называет самой мощной в своей линейке. На торгах в Нью-Йорке бумаги Alibaba подорожали на 4,5%, а на Гонконгской фондовой бирже — на 7%.

Qwen3.8-Max содержит 2,4 трлн параметров, определяющих, как модель обрабатывает информацию и формирует ответы. Контекстное окно достигает 1 млн токенов, что позволяет модели одновременно анализировать объём данных, сопоставимый с тысячами страниц текста.

По данным Alibaba, модель предназначена для программирования, исследовательских задач, длительных многоэтапных процессов, обработки документов и анализа изображений.

Источник: CNBC

Компания утверждает, что по ряду внутренних тестов Qwen3.8-Max демонстрирует результаты на уровне или выше Anthropic Fable 5. В рейтинге Vision Arena модель заняла 2-е место, а в Text Arena — 5-е. Alibaba также заявляет, что модель способна автономно работать над программными проектами в течение нескольких недель. Во внутреннем испытании она самостоятельно разрабатывала и совершенствовала инструмент для написания кода на протяжении 16 дней, выполняя программирование, тестирование и исправление ошибок без существенного участия человека.

Помимо программирования, Alibaba заявляет, что Qwen3.8-Max способна работать с юридическими документами, финансовыми исследованиями, архитектурными 3D-проектами, а также анализировать сотни страниц текста, телевизионные сериалы и видеотрансляции продолжительностью до 100 часов, превращая их в структурированную базу знаний.

Анонс состоялся вскоре после выхода модели Kimi K3 компании Moonshot AI с 2,8 трлн параметров — крупнейшей языковой модели, представленной китайскими разработчиками.