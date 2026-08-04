Военные США впервые передали управление спутником искусственному интеллекту прямо на орбите

Исследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) впервые успешно продемонстрировала управление спутником на орбите с помощью искусственной нейронной сети. Во время эксперимента алгоритм машинного обучения взял на себя управление платформой космического аппарата — системой, отвечающей за ориентацию, энергоснабжение, связь и терморегулирование, — самостоятельно анализируя данные датчиков и принимая решения в реальном времени.

В отличие от традиционного бортового программного обеспечения с заранее заданными правилами, нейросеть адаптировала управление к текущему состоянию аппарата без постоянного контроля с Земли.

Это удобно для космических миссий, где задержки связи, ограниченные вычислительные ресурсы и воздействие радиации требуют от спутников способности быстро и самостоятельно реагировать на изменения обстановки.

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По данным AFRL, технология является частью программы по созданию автономных космических систем. По мере роста числа спутников и появления средств радиоэлектронного воздействия будущие орбитальные группировки должны сохранять работоспособность даже при потере связи с наземными центрами управления. Вместо небольшого числа сложных аппаратов предполагается использовать крупные сети спутников, способных совместно выполнять задачи, перераспределять функции и адаптироваться к угрозам практически без участия операторов.

Разработчики отмечают, что управление нейросетью потенциально способно повысить срок службы спутников, уменьшить расход топлива и сохранить работоспособность аппаратов при отказе отдельных систем. Подобные технологии рассматриваются коммерческими спутниковыми операторами для автоматизации управления орбитальными группировками и космическими агентствами для миссий дальнего космоса, где постоянное управление с Земли невозможно из-за больших задержек сигнала.