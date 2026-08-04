Военные США впервые передали управление спутником искусственному интеллекту прямо на орбите
Нейросеть самостоятельно управляла ориентацией космического аппарата
Исследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) впервые успешно продемонстрировала управление спутником на орбите с помощью искусственной нейронной сети. Во время эксперимента алгоритм машинного обучения взял на себя управление платформой космического аппарата — системой, отвечающей за ориентацию, энергоснабжение, связь и терморегулирование, — самостоятельно анализируя данные датчиков и принимая решения в реальном времени.
В отличие от традиционного бортового программного обеспечения с заранее заданными правилами, нейросеть адаптировала управление к текущему состоянию аппарата без постоянного контроля с Земли.
Это удобно для космических миссий, где задержки связи, ограниченные вычислительные ресурсы и воздействие радиации требуют от спутников способности быстро и самостоятельно реагировать на изменения обстановки.
По данным AFRL, технология является частью программы по созданию автономных космических систем. По мере роста числа спутников и появления средств радиоэлектронного воздействия будущие орбитальные группировки должны сохранять работоспособность даже при потере связи с наземными центрами управления. Вместо небольшого числа сложных аппаратов предполагается использовать крупные сети спутников, способных совместно выполнять задачи, перераспределять функции и адаптироваться к угрозам практически без участия операторов.
Разработчики отмечают, что управление нейросетью потенциально способно повысить срок службы спутников, уменьшить расход топлива и сохранить работоспособность аппаратов при отказе отдельных систем. Подобные технологии рассматриваются коммерческими спутниковыми операторами для автоматизации управления орбитальными группировками и космическими агентствами для миссий дальнего космоса, где постоянное управление с Земли невозможно из-за больших задержек сигнала.
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