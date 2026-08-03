GeForce GTX 1080 Ti — «одна из самых долговечных видеокарт на сегодняшний день». Свежий тест спустя 10 лет показывает, на что сегодня способная видеокарта

Пока авторы Tom’s Hardware решили протестировать видеокарты с 4 ГБ памяти в современных играх, их коллеги с ресурса PC Games Hardware решили провести современные тесты видеокарты GeForce GTX 1080 Ti, а заодно и других моделей на том же GPU GP102. Этому графическому ядру в этом году исполняется 10 лет, так что тест получился к юбилею.

К GTX 1080 Ti авторы добавили Titan X и Xp, которые отличаются более широкой шиной, дополнительным 1 ГБ памяти, а у модели Xp ещё и ядер CUDA больше.

Авторы протестировали старые карты в 20 играх, добавив результаты многих более современных ускорителей. Есть результаты для всех основных разрешений, но мы посмотрим на итоги для Full HD, так как речь всё же о весьма старой карте.

В Full HD модель GTX 1080 Ti выступает идентично с Titan X, а Xp опережает обе примерно на 17%. GTX 1080 Ti показывает себя примерно на уровне с Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060, немного обходя первую и немного отставая от второй. Но разница буквально в несколько процентов. К слову, судя по первым тестам, примерно там же будет находиться и новая RX 9050 8GB, а RTX 5050 опережает GTX 1080 Ti примерно на 15%.

Что касается абсолютной производительности, авторы тестировали игры с максимальными настройками, так что неудивительно, что, к примеру, в Alan Wake 2 старенькая карта не выдаёт даже 25 к/с. Но, к примеру, в Baldurs Gate 3 можно получить более 60 к/с, а в Battlefield 6 удаётся выжать без малого 50 к/с. Напомним, линейка GeForce GTX не поддерживает DLSS, но зато на этих картах можно активировать старые версии FSR или XeSS.

Авторы говорят, что в том числе благодаря объёму памяти GeForce GTX 1080 Ti является одной из самых долговечных видеокарт на сегодняшний день.