На что способны видеокарты с 4 ГБ памяти в современных играх. Свежие тесты показывают, на что хватит такого объёма памяти
Мало на что
На фоне запуска совершенно новой видеокарты Radeon RX 9050 4GB, которая, впрочем, не предназначена для самостоятельной продажи в рознице, авторы Tom’s Hardware решили проверить, на что вообще способны видеокарты с 4 ГБ памяти. Новинку им раздобыть ещё не удалось, поэтому они взяли немолодые GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 6500 XT.
Большого тестирования авторы не проводили, но всё же запустили ряд соревновательных онлайн-игр и Cyberpunk 2077.
Во всех соревновательных, а это Fortnite, Apex Legends и Counter-Strike 2, карта AMD заметно быстрее GTX 1650 Super. А вот в Cyberpunk 2077, что интересно, всё наоборот.
Но авторы не просто протестировали игры. Они подобрали оптимальные настройки и заодно замерили потребление памяти посредством HWiNFO64.
К примеру, в Fortnite в Full HD при активации апскейлера XeSS Quality и средних настройках производительность получается вполне неплохой, а потребление памяти лишь немногим превышает 4 ГБ.
В Apex Legends ситуация похожа, только настройки можно выставить уже высокие и без аспкейлеров. Потребление памяти находится на уровне чуть менее 4 ГБ.
В Cyberpunk 2077 пришлось обойтись не только низкими настройками, но и режимом XeSS 2.0 Balanced. Даже в этом случае потребление памяти на обеих картах превысило 5 ГБ, хотя авторы отмечают, что играть в целом было комфортно.
Нужно понимать, что данный тест не отражает того, что покажет RX 9050 4GB, так как сам GPU там намного мощнее. Но 4 ГБ памяти всё равно будут большим ограничением.
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