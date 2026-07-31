Даже GeForce RTX 5050 намного мощнее этой новинки. Первые тесты Radeon RX 9050 показали, что это самая слабая карта поколения

И даже в прошлом все модели были мощнее

В Сети появились первые обзоры видеокарты Radeon RX 9050, представленной пару дней назад. Тесты в данном случае проходила версия с 8 ГБ памяти. Напомним, версия с 4 ГБ не будет доступна в рознице самостоятельно, а попадёт туда только в составе готовых ПК.

Вполне ожидаемо RX 9050 оказалась весьма слабой. В среднем она слабее RTX 5050 в 3DMark примерно на 18%, а вот в играх вообще примерно на 30%. Есть исключение в виде DOOM The Dark Ages в разрешениях выше Full HD, но это какая-то проблема конкретной игры.

Фото GDM

Если посмотреть большие тесты RTX 5050 и отнять от её производительности 30%, то получится уровень RTX 2060. Также можно сказать, что RX 9050 немного быстрее RTX 3050.

Фото Videocardz

То есть AMD выпустила самую слабую карту текущего поколения. Более того, даже в прошлом поколении (RX 7000 и RTX 40) настолько слабой дискретной видеокарты, доступной в рознице, не было. Кроме того, отставание от конкурента в лице RTX 5050 колоссальное, а розничные цены примерно равны.

Зато новинка потребляет даже меньше 75 Вт, то есть производители вполне могут выпустить версии без дополнительного питания и даже пассивные варианты.