Такие последствия кризиса. Asus выпустила мини-ПК Mini PC VM31 с процессором на архитектуре из 2018 года и 8 ГБ ОЗУ

Компания Asus выпустила на рынок бюджетный мини-ПК Mini PC VM31 в конфигурации с процессорами Ryzen x0 и даже Athlon. Точнее, сейчас вышла конфигурация с Ryzen 3 30.

В целом на выбор есть версии с Athlon Silver 10, Ryzen 3 30 и Ryzen 5 40. Названия достаточно непривычные, если не следить за рынком внимательно, но технически это весьма старые процессоры. Фактически это переименованные модели линейки Mendocino, которая опирается на процессорные ядра Zen 2 и iGPU Radeon 610M. У Athlon лишь два процессорных ядра, а у обеих моделей Ryzen уже по четыре.

Фото Asus

Оперативной памяти в базе всего 8 ГБ, хотя есть и Barebone-комплект вообще без памяти. Базовый накопитель имеет объём 128 ГБ. То есть все компоненты подобраны для максимальной экономии.

Габариты мини-ПК составляют 135 х 115 х 35,8 мм, есть Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Набор портов при этом весьма богат: пять USB-A, два USB-C, HDMI, DisplayPort и RJ45.

Данных о цене нет, но по параметрам понятно, что это бюджетное решение.