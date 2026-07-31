Эта современная видеокарта с 12 ГБ памяти теперь стоит менее 300 долларов. Intel Arc B580 дешевеет, вопреки рынку

Но вряд ли это продлится долго

Пока видеокарты снова начинают дорожать и, судя по всему, подорожают ещё сильнее, конкретно сейчас модель Intel Arc B580 дешевеет, причём теперь это, похоже, самая выгодная видеокарта в пересчёте на объём памяти.

Напомним, у карты имеется 12 ГБ GDDR6 при 192-битной шине, что позволяет есть в разрешениях выше Full HD чувствовать себя заметно лучше конкурентов. При этом в США карта подешевела уже до 290 долларов, а в Европе её можно найти дешевле 280 евро.

Фото Videocardz

Интересно, что заново выпущенная RTX 3060 с теми же 12 ГБ памяти сейчас стоит больше, при этом предлагает заметно меньшую производительность и отсутствие поддержки генерации кадров.