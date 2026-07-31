Amazon столкнулась с крупными перерасходами при использовании ИИ-инструментов на внутренние проекты. Как сообщает Financial Times, один из проектов по автоматическому сопоставлению данных об авторах с карточками товаров на маркетплейсе с использованием модели Claude Sonnet компании Anthropic обошёлся в $1,8 млн — на 860% выше первоначального бюджета.

Перерасход удалось обнаружить лишь спустя 5 месяцев, при этом проект так и не был внедрён.

По данным издания, это был не единичный случай. Ещё около $541 тыс. компания потратила сверх ожиданий на разработку инструмента финансового аудита и около $134 тыс. — на ИИ-проект по оптимизации логистики. На внутренней встрече инженеры Amazon охарактеризовали подобные случаи как «катастрофически дорогие», а один из сотрудников заявил, что «определить реальные расходы на проекты с использованием искусственного интеллекта очень сложно».

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Financial Times также напоминает, что ранее Amazon закрыла внутренний рейтинг KiroRank, который поощрял сотрудников активнее использовать ИИ-агентов. После этого руководство компании призвало «не применять искусственный интеллект просто ради самого использования ИИ». По информации издания, растущие расходы заставили компанию пересмотреть подход к использованию таких инструментов.

В Amazon заявили, что публикация Financial Times основана лишь на нескольких отдельных примерах и не отражает того, как большинство команд применяет ИИ внутри компании.