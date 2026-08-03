В NASA заявили, что проблем с миссией Crew-13 нет. Crew Dragon отправится к МКС в середине сентября

В американском космическом агентстве NASA заявили, что подготовка к миссии Crew-13 проходит в штатном режиме. Дана Вайгел, курирующая программы NASA на низкой околоземной орбите, сообщила на брифинге для журналистов в Хьюстоне, что запуск корабля Crew Dragon Grace к Международной космической станции (МКС) запланирован не ранее 12 сентября.

Экипаж миссии Crew-13. Фото: NASA

По словам Вайгел, подготовка к запуску в середине сентября идёт хорошо, каких-либо серьёзных проблем не зафиксировано. В состав экипажа миссии Crew-13 входит космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, а также астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейн и астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Кроме того, руководитель программы МКС в NASA Джоэль Монтальбано сообщил, что представители Роскосмоса приглашены на запуск корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-13. По его словам, такое приглашение — это стандартная практика, хотя на этом запуске может быть меньше представителей Роскосмоса, поскольку многие из российских руководителей будут на Байконуре. В сентябре состоится запуск корабля «Прогресс», который по срокам близок к старту миссии Crew-13, добавил Монтальбано.