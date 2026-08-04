Российский модуль МКС больше не теряет воздух — многолетняя проблема наконец решена
Эффективность проведенных мер герметизации подтвердили в NASA
На российском сегменте Международной космической станции больше не фиксируются утечки воздуха. Об этом на пресс-конференции в Хьюстоне сообщила руководитель программ NASA на низкой околоземной орбите Дана Вайгел.
По ее словам, после проведенных специалистами «Роскосмоса» ремонтных работ место утечки удалось полностью герметизировать. «На данный момент, после того, как они установили заплатки, утечек не наблюдается», — отметила Вайгел.
Проблемы с герметичностью российского модуля «Звезда» вновь привлекли внимание в начале июня. Тогда NASA в качестве меры предосторожности рекомендовало своим астронавтам временно перейти на борт космического корабля Crew Dragon на время проведения ремонтных работ.
В свою очередь, «Роскосмос» сообщал, что во время проверки переходной камеры модуля «Звезда» были обнаружены две потенциальные утечки воздуха. При этом в госкорпорации подчеркивали, что ситуация находилась под контролем и не представляла угрозы ни для экипажа, ни для работоспособности станции. Теперь NASA официально подтвердило успешное завершение ремонта.
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