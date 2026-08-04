Российский модуль МКС больше не теряет воздух — многолетняя проблема наконец решена

На российском сегменте Международной космической станции больше не фиксируются утечки воздуха. Об этом на пресс-конференции в Хьюстоне сообщила руководитель программ NASA на низкой околоземной орбите Дана Вайгел.

Изображение: NASA

По ее словам, после проведенных специалистами «Роскосмоса» ремонтных работ место утечки удалось полностью герметизировать. «На данный момент, после того, как они установили заплатки, утечек не наблюдается», — отметила Вайгел.

Проблемы с герметичностью российского модуля «Звезда» вновь привлекли внимание в начале июня. Тогда NASA в качестве меры предосторожности рекомендовало своим астронавтам временно перейти на борт космического корабля Crew Dragon на время проведения ремонтных работ.

В свою очередь, «Роскосмос» сообщал, что во время проверки переходной камеры модуля «Звезда» были обнаружены две потенциальные утечки воздуха. При этом в госкорпорации подчеркивали, что ситуация находилась под контролем и не представляла угрозы ни для экипажа, ни для работоспособности станции. Теперь NASA официально подтвердило успешное завершение ремонта.