Первый в истории Xiaomi экран 185 Гц, АКБ емкостью 9070 мАч и звук Bose: в реальности Redmi K100 Pro Max оказался медленнее, чем ожидалось

Инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото и первые результаты тестирования смартфона Redmi K100 Pro Max.

Устройство получило однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 5. В тестах при комнатной температуре смартфон набрал 3,72 млн баллов в AnTuTu, а результаты GeekBench 7 составили 2965 баллов в однопоточном режиме и 10 064 балла в многопоточном. По словам Лу Вэйбина, смартфон набирает около 4,56 млн баллов в AnTuTu, так что тут уже есть расхождения.

Фото Digital Chat Station

Особое внимание Redmi уделила игровым возможностям. Смартфон получил экран с частотой обновления 185 Гц, а фирменный чип D2 для независимой обработки изображения теперь использует интерполяцию кадров.

Во время тестирования PUBG Mobile в режиме высокой плавности и генерации кадров смартфон обеспечил среднюю частоту 183,7 к/с при энергопотреблении 4 Вт. В Delta Force показатель составил 185 к/с при 4,9 Вт, а в Honor of Kings — 143,8 к/с при 3,2 Вт. Даже в тяжелой игре Annihilation Ring на максимальной графике устройство показало около 59,9 к/с при расходе энергии 4,2 Вт.

Фото Digital Chat Station

Фото Digital Chat Station

Напомним, смартфон Redmi K100 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 9070 мАч, что обеспечивает увеличение времени автономной работы на 40% по сравнению с предыдущими моделями, о чем рассказали разработчики.

Ожидается, что Redmi K100 Pro Max выйдет 11 августа.