Первый в истории Xiaomi экран 185 Гц, АКБ емкостью 9070 мАч и звук Bose: в реальности Redmi K100 Pro Max оказался медленнее, чем ожидалось
Он набрал 3,72 млн баллов в AnTuTu
Инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото и первые результаты тестирования смартфона Redmi K100 Pro Max.
Устройство получило однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen 5. В тестах при комнатной температуре смартфон набрал 3,72 млн баллов в AnTuTu, а результаты GeekBench 7 составили 2965 баллов в однопоточном режиме и 10 064 балла в многопоточном. По словам Лу Вэйбина, смартфон набирает около 4,56 млн баллов в AnTuTu, так что тут уже есть расхождения.
Особое внимание Redmi уделила игровым возможностям. Смартфон получил экран с частотой обновления 185 Гц, а фирменный чип D2 для независимой обработки изображения теперь использует интерполяцию кадров.
Во время тестирования PUBG Mobile в режиме высокой плавности и генерации кадров смартфон обеспечил среднюю частоту 183,7 к/с при энергопотреблении 4 Вт. В Delta Force показатель составил 185 к/с при 4,9 Вт, а в Honor of Kings — 143,8 к/с при 3,2 Вт. Даже в тяжелой игре Annihilation Ring на максимальной графике устройство показало около 59,9 к/с при расходе энергии 4,2 Вт.
Напомним, смартфон Redmi K100 Pro Max оснащен аккумулятором емкостью 9070 мАч, что обеспечивает увеличение времени автономной работы на 40% по сравнению с предыдущими моделями, о чем рассказали разработчики.
Ожидается, что Redmi K100 Pro Max выйдет 11 августа.
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