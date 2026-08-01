Представлен аккумулятор CATL, который заряжается от 10 до 80% за 224 секунды

BYD утверждает, что её модель аккумулятора Blade 2.0 может зарядиться от 10 до 70% за 5 минут. А Geely превзошла BYD, заявив, что её модель Golden Brick заряжается на ту же величину за 4 минуты и 22 секунды. Другой крупный производитель аккумуляторов, компания CATL, недавно продемонстрировала коммерческий аккумулятор, способный заряжаться со скоростью 8C, что позволяет зарядить его с 20 до 80% за 6 минут и 48 секунд.

Но это на самом деле медленно по сравнению с анонсом нового потребительского аккумулятора малой мощности от CATL, который может заряжаться от 10 до 80% всего за 3 минуты и 44 секунды.

Аккумулятор CATL пока не используется в автомобилях, поэтому его нельзя сравнивать напрямую с технологиями BYD и Geely, которые уже применяются в автомобилях.

Фото CATL/electrive

Но это не просто лабораторные испытания отдельных элементов, это полноценный аккумуляторный блок, проходящий тестирование в условиях реальной быстрой зарядки, и он от крупнейшего в мире производителя аккумуляторов для электромобилей, а не от какого-то стартапа, выдумывающего что-то в погоне за венчурным капиталом.

CATL — не единственная компания, которая разрабатывает технологию быстрой зарядки. Группа FAW на днях анонсировала аккумулятор, способный заряжаться от 10 до 70% за 3 минуты и 41 секунду. Это немного медленнее, чем зарядка от CATL (10-80% за 3:44), но разница всего в несколько секунд.

Общая идея, связывающая все эти случаи, заключается в том, что в каждом из них упоминается не только количество минут, но и количество секунд , необходимых для полной зарядки. То есть время зарядки электромобилей уже сравнивается секундами, а не минутами.