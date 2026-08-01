Российская замена Boeing 737 и Airbus A320 выходит на финишную прямую: первый серийный лайнер МС-21 прошел скоростные испытания перед полетом

Его должны передать авиакомпании до конца 2026 года

Иркутский авиационный завод компании «Яковлев» успешно завершил скоростные рулежные испытания первого серийного пассажирского самолета МС-21. Этот этап является одной из последних проверок перед первым полетом воздушного судна.

Фото: ОАК

Во время испытаний специалисты проверили работу силовой установки, бортового радиоэлектронного оборудования, системы кондиционирования, управления передней опорой шасси, а также эффективность тормозной системы.

Скоростные пробежки позволяют оценить поведение самолета на взлетно-посадочной полосе при высоких скоростях, проверить устойчивость, управляемость и взаимодействие основных систем в условиях, максимально приближенных к началу взлета.

МС-21 — российский среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, разработанный для перевозки до 211 пассажиров. Серийные машины строятся с максимальным использованием российских комплектующих — в том числе двигателей ПД-14. В перспективе МС-21 заменит устаревшие Boeing 737 и Airbus A320 в российских авиакомпаниях. ОАК также готовит укороченную версию лайнера с дальностью полета около 5000 км (у обычной версии максимальная дальность полета составляет 3830 км).