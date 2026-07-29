Новейшая батарея Hongqi делает зарядку электромобиля такой же быстрой, как заправку бензином: с 10 до 70% — быстрее 4 минут

А почти полная зарядка батареи — на 97% — всего за 8 минут

Hongqi показала аккумулятор нового поколения, который способен зарядиться с 10 до 70% всего за 3 минуты 41 секунду. Если технология доберется до серийных электромобилей, она сможет превзойти по скорости зарядки нынешние разработки BYD.

Изображение сгенерировано ChatGPT

По данным китайского автопроизводителя, на 97% батарея заряжается всего за восемь минут. Пока такие результаты получены только в ходе лабораторных испытаний — сроки появления новой батареи в серийных моделях компания не раскрывает.

Аккумулятор создан совместно с China Automotive New Energy Battery Technology (CNET). Добиться сверхбыстрой зарядки удалось благодаря новой химии элементов: инженеры использовали усовершенствованный электролит с пониженным сопротивлением и анод с композитным углеродным покрытием. По словам разработчиков, это позволило уменьшить внутреннее сопротивление ячеек примерно на 15%.

Одной из главных проблем сверхбыстрой зарядки остается перегрев батареи. Для ее решения Hongqi разработала адаптивную жидкостную систему охлаждения, которая в режиме реального времени отслеживает температуру аккумулятора, регулирует мощность зарядки и поддерживает безопасный тепловой режим. Во время испытаний при температуре окружающей среды 25 °C разница между отдельными ячейками не превышала 3 °C.

Для сравнения, серийная батарея BYD Blade второго поколения, уже используемая в современных электромобилях компании, заряжается с 10 до 70% примерно за пять минут при подключении к фирменным сверхмощным зарядным станциям.