В США могут запретить китайские роботы-пылесосы и робокосилки

Власти США в рамках инициативы AI Action Plan готовят новые ограничения на импорт автономных роботов. Согласно опубликованным Федеральной комиссией по связи США (FCC) документам, под действие новых правил может попасть широкий круг роботизированных устройств — не только гуманоидные и четвероногие роботы, но и бытовая техника.

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Документ определяет робота как устройство, которое способно самостоятельно передвигаться, оснащено датчиками, имеет возможность подключения к сети и весит более 4,4 фунта (около 2 кг) вместе с док-станцией, если она входит в комплект.

Под такое определение подпадает большинство современных роботов-пылесосов, моющих роботов, роботизированных газонокосилок, а также некоторые роботы для очистки бассейнов, транспортировки грузов и автоматизации складов и производственных предприятий.

Согласно предлагаемым правилам, импорт новых моделей таких устройств будет запрещен без получения специального разрешения. Исключения предусмотрены главным образом для компаний, которые уже переносят производство и цепочки поставок в США.

При этом ограничения не распространяются на устройства, уже прошедшие сертификацию FCC. Такие модели смогут и дальше продаваться на американском рынке, а владельцы уже используемых роботов не столкнутся с какими-либо изменениями в их работе.

Если документ вступит в силу без существенных изменений, новые модели роботов могут выходить на рынок США с задержкой по сравнению с другими странами либо вовсе не появляться в продаже до получения необходимых разрешений.