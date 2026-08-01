Antigravity переизобрела дрон. Компания дразнит новинкой, которая заново определит всю концепцию БПЛА
Подробности пока не разглашаются
Лю Цзинкан, основатель компании Antigravity, опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что в следующем месяце будет запущен совершенно новый продукт, который заново определит концепцию панорамных дронов и беспилотных летательных аппаратов.
Ранее выпущенный дрон Antigravity A1 весит всего 249 граммов. Он оснащен двойной панорамной линзой, поддерживает запись панорамного видео до 8K и поставляется со специальными летными очками и пультом дистанционного управления с датчиком движения. Версия с увеличенной продолжительностью полета может летать до 39 минут, поддерживает передачу изображения на расстояние более 10 километров, имеет интеллектуальную систему предотвращения столкновений и съемную конструкцию объектива с возможностями редактирования с помощью ИИ.
Лю Цзинкан не раскрыл конкретные параметры нового продукта, лишь заявив, что он станет революционным обновлением, переосмыслив форму дрона. Ожидается, что после запуска он еще больше выделится на фоне конкурентов и предоставит более гибкие решения для полетной съемки.
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