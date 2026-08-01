Antigravity переизобрела дрон. Компания дразнит новинкой, которая заново определит всю концепцию БПЛА

Лю Цзинкан, основатель компании Antigravity, опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что в следующем месяце будет запущен совершенно новый продукт, который заново определит концепцию панорамных дронов и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее выпущенный дрон Antigravity A1 весит всего 249 граммов. Он оснащен двойной панорамной линзой, поддерживает запись панорамного видео до 8K и поставляется со специальными летными очками и пультом дистанционного управления с датчиком движения. Версия с увеличенной продолжительностью полета может летать до 39 минут, поддерживает передачу изображения на расстояние более 10 километров, имеет интеллектуальную систему предотвращения столкновений и съемную конструкцию объектива с возможностями редактирования с помощью ИИ.

Изображение Antigravity/mydrivers

Лю Цзинкан не раскрыл конкретные параметры нового продукта, лишь заявив, что он станет революционным обновлением, переосмыслив форму дрона. Ожидается, что после запуска он еще больше выделится на фоне конкурентов и предоставит более гибкие решения для полетной съемки.

