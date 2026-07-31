Xiaomi решила использовать дешёвые гибридные системы, от которых давно отказались в Li Auto из-за серьезных проблем

Компания Harbin Dongan Auto Engine, дочернее предприятие государственной компании Changan, ранее она поставляла гибридные двигатели для внедорожника Leapmotor C11 и первого внедорожника Li Auto, Li One. Однако для своих более поздних моделей Li Auto перешла на других поставщиков из-за серьезных проблем, таких как образование нагара.

Компания Harbin Dongan Auto Engine снова попала в заголовки новостей в Китае после того, как Xiaomi анонсировала линейку кроссоверов Skynomad, подтвердив, что Harbin Dongan является единственным поставщиком расширителей запаса хода для N70 и N90.

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С точки зрения технологий и эффективности, расширители диапазона от Harbin Dongan в основном не уступают существующим предложениям на китайском рынке. При этом, по данным Sina Auto, стоимость гибридного двигателя 1,5 л для Skynomad составляет всего 8000 юаней (~1100 долларов США).

Компания Xiaomi потрясла автомобильную индустрию выпуском седана SU7 и внедорожника YU7, превратившись из новичка в известный автомобильный бренд в рекордно короткие сроки. Хотя она могла бы использовать свои корни в технологическом гиганте для разработки электромобилей, создание платформы EREV с нуля заняло бы время, которого у компании не было.



