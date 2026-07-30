«Небесный кочевник» Xiaomi вызвал ажиотаж и привлёк мошенников. Никаких «секретных F-кодов» и привилегированных мест в очереди нет

Это огромный внедорожник Xiaomi длиной 5,3 м, с гарантией 8 лет и расходом всего 5,7 л на 100 км

30 июля Xiaomi проведет презентацию новой серии автомобилей Skynomad, однако полноценный старт продаж в этот день не состоится.

Компания уточнила, что мероприятие будет посвящено технической демонстрации новинок, а цена автомобилей и официальный прием предварительных заказов будут объявлены позже. При этом демонстрационные машины уже поступили в фирменные офлайн-магазины по всему Китаю.

Фото Xiaomi/carnewschina

На фоне ожидания запуска активизировались мошенники. На площадках по продаже подержанных товаров появились объявления о продаже якобы существующих «внутренних F-кодов» и «мест в первой партии поставок». За такие предложения некоторые продавцы требуют более 10 000 юаней (около 1500 долларов), убеждая покупателей перевести деньги заранее. По данным Xiaomi, подобные схемы основаны на ложной информации и могут привести к потере средств без получения автомобиля.

Компания официально заявила, что никаких F-кодов или специальных каналов для приоритетного оформления заказов сейчас не существует. Все покупатели смогут оформить заказ только через официальное приложение Xiaomi на одинаковых условиях и в общей очереди.

Производитель рекомендует пользоваться исключительно официальными каналами, чтобы избежать мошенничества и финансовых потерь.

