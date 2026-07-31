Китай обновил все 50 спутников Beidou прямо на орбите: система получила новые возможности без остановки работы

В Китае Beidou называют первой в мире глобальной навигационной системой, которая получила возможность масштабного обновления ПО непосредственно на орбите

Наука и космос

Китай официально завершил модернизацию своей глобальной спутниковой навигационной системы Beidou. Об этом сообщило Управление по управлению Китайской спутниковой навигационной системой.

Изображение сгенерировано Grok

Программа обновления стартовала в марте 2026 года и проводилась поэтапно. Инженеры последовательно устанавливали новые программные компоненты на отдельные спутники, после чего тщательно проверяли их работу перед вводом в эксплуатацию. Такой подход позволил модернизировать систему без остановки ее работы.

В ходе обновления специалисты улучшили сразу несколько ключевых параметров Beidou. В частности, была повышена эффективность межспутниковой связи, улучшена стабильность приема навигационных сигналов в сложных условиях, а также усилена защита системы от различных помех.

По данным китайской стороны, Beidou стала первой в мире глобальной навигационной системой, которая получила возможность масштабного обновления программного обеспечения непосредственно на орбите с последующим расширением своих функций.

Сейчас орбитальная группировка Beidou включает 50 спутников. Согласно официальным данным, точность определения координат по спутниковым сигналам составляет менее 2 метров, а глобальная точность позиционирования — менее 10 метров. При использовании сервиса высокоточного позиционирования система способна обеспечивать горизонтальную точность менее 30 сантиметров и вертикальную — менее 60 сантиметров.

Китайские специалисты также отмечают улучшение показателя PDOP (Position Dilution of Precision), который оценивает влияние расположения спутников на точность навигации. Снижение этого показателя позволяет повысить надежность позиционирования, особенно в регионах со сложными условиями приема сигнала.

В Китае считают, что обновленная Beidou станет важной основой для дальнейшего развития умной инфраструктуры, автономного транспорта, промышленной автоматизации и других технологий, зависящих от точного определения местоположения.

Согласно долгосрочной стратегии Китая, к 2035 году Beidou должна превратиться в более универсальную и интеллектуальную глобальную систему пространственно-временных сервисов, которая будет обеспечивать пользователей по всему миру стабильной навигацией, высокоточным позиционированием и синхронизацией времени.

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