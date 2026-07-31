Китай обновил все 50 спутников Beidou прямо на орбите: система получила новые возможности без остановки работы

В Китае Beidou называют первой в мире глобальной навигационной системой, которая получила возможность масштабного обновления ПО непосредственно на орбите

Китай официально завершил модернизацию своей глобальной спутниковой навигационной системы Beidou. Об этом сообщило Управление по управлению Китайской спутниковой навигационной системой.

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Программа обновления стартовала в марте 2026 года и проводилась поэтапно. Инженеры последовательно устанавливали новые программные компоненты на отдельные спутники, после чего тщательно проверяли их работу перед вводом в эксплуатацию. Такой подход позволил модернизировать систему без остановки ее работы.

В ходе обновления специалисты улучшили сразу несколько ключевых параметров Beidou. В частности, была повышена эффективность межспутниковой связи, улучшена стабильность приема навигационных сигналов в сложных условиях, а также усилена защита системы от различных помех.

По данным китайской стороны, Beidou стала первой в мире глобальной навигационной системой, которая получила возможность масштабного обновления программного обеспечения непосредственно на орбите с последующим расширением своих функций.

Сейчас орбитальная группировка Beidou включает 50 спутников. Согласно официальным данным, точность определения координат по спутниковым сигналам составляет менее 2 метров, а глобальная точность позиционирования — менее 10 метров. При использовании сервиса высокоточного позиционирования система способна обеспечивать горизонтальную точность менее 30 сантиметров и вертикальную — менее 60 сантиметров.

Китайские специалисты также отмечают улучшение показателя PDOP (Position Dilution of Precision), который оценивает влияние расположения спутников на точность навигации. Снижение этого показателя позволяет повысить надежность позиционирования, особенно в регионах со сложными условиями приема сигнала.

В Китае считают, что обновленная Beidou станет важной основой для дальнейшего развития умной инфраструктуры, автономного транспорта, промышленной автоматизации и других технологий, зависящих от точного определения местоположения.

Согласно долгосрочной стратегии Китая, к 2035 году Beidou должна превратиться в более универсальную и интеллектуальную глобальную систему пространственно-временных сервисов, которая будет обеспечивать пользователей по всему миру стабильной навигацией, высокоточным позиционированием и синхронизацией времени.