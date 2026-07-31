Ракета Falcon 9 врежется в Луну и поднимет облако пыли на высоту до 100 км — это можно будет наблюдать с Земли

5 августа в поверхность Луны врежется отработанная верхняя ступень ракеты Falcon 9, оставшаяся после запуска миссии Firefly Blue Ghost-1 в январе 2025 года, как мы уже сообщали. Теперь появились новые детали.

По расчетам ученых, столкновение может оказаться достаточно ярким, чтобы его смогли наблюдать астрономы с помощью чувствительных телескопов. Удар ожидается в районе кратеров Эйнштейна и Белла у западного края Луны.

Изображение Grok

Согласно новому исследованию, при столкновении образуется мощный шлейф выброшенного вещества, который поднимется на высоту от 75 до 100 км. В первые минуты после удара облако пыли будет значительно ярче фона темного неба, хотя реальные параметры могут отличаться от расчетных. При этом ученые подчеркивают, что главная ценность события заключается не в кратковременной вспышке, а в возможности изучить динамику выбросов и проверить модели лунных ударов.

Ожидается, что аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) выполнит съемку предполагаемого места падения примерно за неделю до столкновения и спустя неделю после него, чтобы определить образовавшийся кратер.

Исследователи также отмечают, что подобные наблюдения помогут лучше оценить риски, связанные с искусственным космическим мусором, который в будущем может представлять опасность для лунной инфраструктуры и экспедиций программы освоения Луны.

