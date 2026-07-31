Мощная зарядка на 160 Вт с нитридом галлия, встроенным кабелем, цветным экраном и даже Wi-Fi: Ugreen представила топовую модель Nexode Pro 160 W

Зарядкой можно управлять через мобильное приложение

Компания Ugreen представила зарядное устройство Nexode Pro мощностью 160 Вт (каталожный номер 95127) — самое продвинутое решение в своей линейке. Новинка получила встроенный выдвижной кабель USB Type-C, цветной дисплей и поддержку удаленного управления через мобильное приложение.

Изображение: Ugreen

Зарядка построена на фирменной технологии GaNInfinity и оснащена двумя портами USB-C и одним USB-A, а также встроенным выдвижным кабелем USB-C длиной до 70 см. Кабель фиксируется в восьми положениях.

Максимальная суммарная выходная мощность устройства достигает 160 Вт. Встроенный кабель и основной порт USB Type-C способны выдавать до 140 Вт, второй USB-C поддерживает мощность до 100 Вт, а порт USB Type-A — до 22,5 Вт.

Nexode Pro совместимо с большинством современных стандартов быстрой зарядки, включая USB PD 3.2, USB PD 3.1, PPS, Qualcomm Quick Charge, AFC, SCP и UFCS.

Изображение: Ugreen

Изображение: Ugreen

Зарядка поддерживает интеграцию с приложением Ugreen Connect: устройство подключается к смартфону по Wi-Fi и Bluetooth, позволяя удаленно отслеживать параметры работы, менять настройки питания, включать защитное отключение и устанавливать обновления прошивки «по воздуху».

На встроенном цветном экране в режиме реального времени отображаются основные параметры работы: текущая мощность, напряжение, сила тока, температура и общее состояние устройства.

Размеры Ugreen Nexode Pro составляют 82 × 36,5 × 73 мм, вес — около 310 граммов.

Рекомендованная стоимость Ugreen Nexode Pro 160 W составляет 149 долларов. Однако на старте продаж компания предлагает скидку 20%. Новинка уже доступна в фирменном магазине Ugreen и на Amazon.