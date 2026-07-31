Двухметровый кентавр с бензопилой: представлен робот Threehalves для опасных спасательных операций

Цена пока не объявлена

Калифорнийский стартап Satyress представил необычного робота Threehalves, созданного для работы в условиях стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Двухметровая машина получила конструкцию «кентавра»: верхняя часть напоминает человека, а нижняя представляет собой четырехногую платформу, обеспечивающую устойчивость на пересеченной местности. Робот рассчитан на выполнение задач в зонах пожаров, оползней и разрушенных зданий, где присутствие людей связано с высоким риском.

Фото Satyress

Вместо автономного управления Threehalves полностью контролируется оператором. Робот поддерживает модульную конструкцию: вместо фиксированных рук можно быстро устанавливать различные инструменты, включая бензопилу, дрель и отвертку. Все сменные конечности состоят из унифицированных модулей, что упрощает ремонт и переоборудование прямо в полевых условиях. Для перевозки конструкция складывается — в кузове стандартного пикапа длиной около 1,7 м помещаются сразу два таких робота.

Разработчики также уделили большое внимание безопасности. Машину можно мгновенно остановить специальной командой оператора, а в качестве резервной меры предусмотрена пневматическая система аварийной блокировки: при ее активации робот физически фиксируется на месте.

Пока Satyress не раскрывает стоимость и сроки коммерческого выпуска.