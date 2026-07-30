Уже выпущенный флагман Samsung станет холоднее и быстрее. Компания готовит важное обновление для Galaxy Z Fold8 Ultra

По данным инсайдера Таруна Ватса (Tarun Vats), Samsung готовит для складного смартфона Galaxy Z Fold8 Ultra первое крупное программное обновление после выхода устройства.

Ожидается, что августовская прошивка будет направлена на оптимизацию теплового режима и повышение общей производительности.

Фото Samsung/tarunvats33

Похоже, разработчики сосредоточились на улучшении алгоритмов управления температурой, что должно снизить нагрев устройства при высоких нагрузках. Одновременно ожидается оптимизация работы системы, которая должна положительно сказаться на быстродействии и стабильности смартфона.

Ранее сообщалось, что новейшие складные смартфоны Samsung успешно стартовали в Индии. Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 показали рекордные результаты.

До этого Tarun Vats точно сообщил о том, что бета-версия OneUI 8.0 выйдет раньше, чем планировалось, и раскрыл даты выхода Galaxy S24 и Galaxy S25. Кроме того, он регулярно точно сообщал о выходе новых версий OneUI 8.5.