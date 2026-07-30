Samsung Galaxy S25 FE наконец получил июльское обновление One UI 8.5

Samsung начала распространять для Galaxy S25 FE июльское обновление безопасности 2026 года с оболочкой One UI 8.5 на базе Android 16.

Первыми новую прошивку получили пользователи в Индии. Обновление имеет номера сборок S731BXXS8BZG1 и S731BOXM8BZG1, а его размер составляет около 319 МБ.

Фото Samsung/tarunvats33

Согласно опубликованным скриншотам, пакет включает исправления безопасности от 5 июля 2026 года. Также во время установки система предупреждает пользователей, что после обновления некоторые изменения политики безопасности станут необратимыми, поэтому откат соответствующих компонентов будет невозможен.

О начале распространения обновления первым сообщил редактор SamMobile и инсайдер Тарун Ватс.