Создатели ChatGPT выпустят целое семейство устройств в ближайшее время. В OpenAI считают, что люди перейдут от набора текста к общению с компьютерами

Президент OpenAI Грег Брокман заявил, что компания работает над «семейством устройств» для взаимодействия со своими моделями искусственного интеллекта.

Однако Брокман не подтвердил сообщения о том, что одним из этих устройств является умная колонка, запуск которой, по слухам, OpenAI планирует осуществить в 2027 году, или более ранние слухи о том, что это может быть носимое устройство. Он также не назвал дату релиза, лишь сказав: «Вы можете ожидать их в ближайшее время».

Изображение Grok

На вопрос о том, может ли судебный иск Apple против OpenAI повлиять на устройства, над которыми компания работает совместно с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом , Брокман ответил: «Мы сосредоточены на собственных разработках и технологиях». Он добавил: «Нас не интересуют коммерческие секреты других компаний. Мы достаточно инновационны. Мы думаем о вещах со своей точки зрения».

Независимо от того, какую форму примут новые устройства OpenAI, Брокман считает, что мы перейдем от набора текста к общению с компьютерами в «подавляющем большинстве случаев».