Китайский заменитель Boeing 737 и Airbus A320. Новая версия COMAC C919 получила массу доработок

Новая версия COMAC C919, о которой мы уже сообщали, прошла специальную доработку и модификацию для работы в условиях разреженного воздуха и сложных погодных условий на высокогорных аэродромах Китая, расположенных на высоте более 2438 метров.

По сравнению со стандартным C919, длина фюзеляжа уменьшена на 3,6 метра, а общая длина составляет около 34 метров. Масса снижена на 3 тонны за счет облегченной конструкции. Салон имеет двухклассную компоновку и может вместить от 140 до 160 пассажиров.

Этот самолет значительно улучшает соотношение тяги к массе, решая проблему, существовавшую в отрасли, заключавшуюся в необходимости эксплуатации обычных пассажирских самолетов со значительно уменьшенной нагрузкой при взлете и посадке на больших высотах.

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Установленный на нем двигатель LEAP-1C специально настроен для работы в условиях больших высот и может соответствовать строгим стандартам летной годности высотных аэропортов, обеспечивая взлет и посадку с полной нагрузкой, а также безопасный набор высоты в случае отказа одного двигателя.

Для адаптации к экстремальным условиям самолет претерпел ряд целенаправленных модификаций, увеличив время аварийной подачи кислорода на борту до 60 минут, что значительно превышает международный стандарт гражданской авиации в 15 минут, и эффективно реагируя на чрезвычайные ситуации, такие как разгерметизация кабины в высотном воздушном пространстве.

Самолет в стандартной комплектации оснащен спутниковой навигационной системой Beidou и системой точного захода на посадку RNP-AR, а также усовершенствованным метеорологическим радаром. Он способен стабильно выполнять автоматический заход на посадку и посадку в сложной горной местности и условиях плохой видимости в западных провинциях Сычуань и Тибет, и подходит для эксплуатации на высокогорных аэродромах западного Китая, таких как Лхаса Гунгар и Даочэн Ядин.