TSMC ускоряет гонку за 1,4 нм: новый завод строят с опережением графика, пока Samsung откладывает собственные планы

Первое производство по техпроцессу A14 может стартовать уже в середине 2028 года

TSMC ускоренными темпами строит новый завод для выпуска чипов по передовому 1,4-нм техпроцессу A14 в Центральном научном парке Тайваня. Первое производственное здание планируют завершить до апреля 2027 года, а опытное производство должно начаться в начале третьего квартала того же года. Серийный выпуск продукции стартует уже в середине 2028 года.

Предприятие, известное под кодовым названием «Фабрика №25», будет включать четыре производственных корпуса. Строительство первых двух уже ведется: подрядчики возводят стальные конструкции зданий. Первые две фабрики будут выпускать продукцию по техпроцессу A14, тогда как две последующие могут быть модернизированы для производства чипов уже по 1-нм технологии.

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Техпроцесс A14 основан на транзисторах GAA второго поколения и, по сравнению с 2-нм технологией N2, обеспечивает прирост производительности на 10–15%, снижение энергопотребления на 25–30% и увеличение плотности транзисторов на 20–23%. Изначально он не получит систему подачи питания с обратной стороны кристалла — такая версия A14P с технологией SPR ожидается только в 2029 году. Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 49 млрд долларов, а завод должен создать до 10 тысяч рабочих мест.

На этом фоне Samsung недавно перенесла массовое производство собственных 1,4-нм чипов с 2027 на 2029 год, сосредоточившись на совершенствовании 2-нм техпроцесса, что может укрепить лидерство TSMC.