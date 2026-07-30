Как снимали посадку Starship посреди океана: Starlink обеспечил прямую трансляцию с плавучих буев

Во время испытательного полета Starship Flight 13 спутниковая сеть Starlink передавала видео в реальном времени прямо из Индийского океана

Во время испытательного полета Starship Flight 13 компания SpaceX использовала плавучие буи, оснащенные терминалами Starlink, для передачи видео в реальном времени из района приводнения.

Опубликованные кадры показывают, как корабль снижается над поверхностью океана с работающими двигателями, а затем касается воды, поднимая огромный столб брызг.

Фото Starlink

Видео было снято с желтого буя, который находился неподалеку от точки посадки. Несмотря на постоянную качку, терминал Starlink обеспечил стабильную передачу изображения с минимальной задержкой. Это позволило наблюдать последние секунды полета практически в прямом эфире. При этом камера, судя по всему, была установлена на подвесе, который сглаживал качку.

Использование таких буев демонстрирует новые возможности спутниковой сети Starlink. Благодаря фазированным антенным решеткам терминалы способны поддерживать устойчивую связь даже на движущихся платформах. Подобная технология может применяться не только для испытаний космической техники, но и в морской логистике, научных экспедициях и других проектах, где требуется надежная связь вдали от береговой инфраструктуры.

Фото Starlink

Ранее Илон Маск прокомментировал результаты 13-го испытательного полета Starship, состоявшегося 24 июля 2026 года. По его словам, верхняя ступень выполнила настолько точное управляемое приводнение в Индийском океане, что вместо посадки на воду ее можно было бы принять стартовой башней с помощью механических «рук», если бы такая задача ставилась во время испытаний.