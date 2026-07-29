Китайский заменитель Airbus и Boeing вышел на новый уровень: Китай испытал особую версию COMAC C919 для самых сложных аэропортов

Первый опытный экземпляр высокогорной версии китайского пассажирского самолета COMAC C919 успешно выполнил первый испытательный полет. Самолет поднялся в воздух с международного аэропорта Шанхай Пудун и, по данным CCTV, выполнил все запланированные этапы летной программы.

Скриншот видео CCTV

Успешное завершение первого испытательного полета стало важным этапом в разработке новой модификации C919, предназначенной для эксплуатации в условиях высокогорья.

Высокогорная версия создана на базе стандартного C919, однако получила ряд конструктивных изменений. В частности, инженеры переработали отдельные системы самолета и внесли изменения в конструкцию фюзеляжа, чтобы обеспечить соответствие требованиям эксплуатации в высокогорных аэропортах.

Такие аэропорты отличаются большой высотой над уровнем моря, где более разреженный воздух снижает эффективность двигателей и аэродинамические характеристики самолета. Поэтому воздушные суда, предназначенные для подобных условий, требуют специальной адаптации.

COMAC пока не раскрыла подробные технические характеристики новой версии C919 и сроки начала ее коммерческой эксплуатации.

Китай считается мировым лидером по числу высокогорных аэропортов: в стране насчитывается 43 гражданских аэропорта, расположенных на высоте не менее 1524 метров над уровнем моря, причем 23 из них находятся выше 2438 метров. Большинство таких аэропортов расположено на Тибетском нагорье и в западных провинциях, где сложный рельеф требует применения специальных технологий строительства и эксплуатации. Самым высоким не только в Китае, но и во всем мире является аэропорт Даочэн Ядин в провинции Сычуань, расположенный на высоте 4411 метров над уровнем моря.

COMAC C919 — первый китайский среднемагистральный пассажирский авиалайнер собственной разработки, созданный компанией COMAC как конкурент Airbus A320 и Boeing 737. Самолет рассчитан на перевозку от 158 до 192 пассажиров и способен выполнять рейсы на расстояние до 5555 км. Первый коммерческий полет C919 состоялся в 2023 году, а сегодня он уже эксплуатируется несколькими китайскими авиакомпаниями. Несмотря на статус национального проекта, лайнер пока использует ряд зарубежных компонентов, включая двигатели CFM LEAP-1C и часть авионики, однако Китай постепенно работает над их импортозамещением.