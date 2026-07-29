Китайский заменитель Airbus и Boeing вышел на новый уровень: Китай испытал особую версию COMAC C919 для самых сложных аэропортов
Для условий высокогорья лайнер пришлось доработать
Первый опытный экземпляр высокогорной версии китайского пассажирского самолета COMAC C919 успешно выполнил первый испытательный полет. Самолет поднялся в воздух с международного аэропорта Шанхай Пудун и, по данным CCTV, выполнил все запланированные этапы летной программы.
Успешное завершение первого испытательного полета стало важным этапом в разработке новой модификации C919, предназначенной для эксплуатации в условиях высокогорья.
Высокогорная версия создана на базе стандартного C919, однако получила ряд конструктивных изменений. В частности, инженеры переработали отдельные системы самолета и внесли изменения в конструкцию фюзеляжа, чтобы обеспечить соответствие требованиям эксплуатации в высокогорных аэропортах.
Такие аэропорты отличаются большой высотой над уровнем моря, где более разреженный воздух снижает эффективность двигателей и аэродинамические характеристики самолета. Поэтому воздушные суда, предназначенные для подобных условий, требуют специальной адаптации.
COMAC пока не раскрыла подробные технические характеристики новой версии C919 и сроки начала ее коммерческой эксплуатации.
Китай считается мировым лидером по числу высокогорных аэропортов: в стране насчитывается 43 гражданских аэропорта, расположенных на высоте не менее 1524 метров над уровнем моря, причем 23 из них находятся выше 2438 метров. Большинство таких аэропортов расположено на Тибетском нагорье и в западных провинциях, где сложный рельеф требует применения специальных технологий строительства и эксплуатации. Самым высоким не только в Китае, но и во всем мире является аэропорт Даочэн Ядин в провинции Сычуань, расположенный на высоте 4411 метров над уровнем моря.
COMAC C919 — первый китайский среднемагистральный пассажирский авиалайнер собственной разработки, созданный компанией COMAC как конкурент Airbus A320 и Boeing 737. Самолет рассчитан на перевозку от 158 до 192 пассажиров и способен выполнять рейсы на расстояние до 5555 км. Первый коммерческий полет C919 состоялся в 2023 году, а сегодня он уже эксплуатируется несколькими китайскими авиакомпаниями. Несмотря на статус национального проекта, лайнер пока использует ряд зарубежных компонентов, включая двигатели CFM LEAP-1C и часть авионики, однако Китай постепенно работает над их импортозамещением.
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