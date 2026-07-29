Илон Маск анонсировал Grok 4.6 и Grok 4.7: новые ИИ-модели получат 1,5 трлн и 2,1 трлн параметров соответственно

Компания xAI готовится выпустить сразу две новые модели Grok. Илон Маск раскрыл сроки выхода моделей Grok 4.6 и Grok 4.7, заявив, что следующее поколение станет еще мощнее и эффективнее.

По словам Маска, Grok 4.6 станет доступна пользователям уже 7 августа. Новая модель получит 1,5 трлн параметров, а также улучшенные механизмы обучения SFT (Supervised Fine-Tuning) и RL (Reinforcement Learning). Благодаря этим изменениям нейросеть сможет быстрее адаптироваться к запросам пользователей и точнее выполнять поставленные задачи.

Изображение Grok

Следующая версия — Grok 4.7 — выйдет спустя несколько недель после релиза Grok 4.6. Точную дату компания пока не раскрыла, однако Илон Маск отметил, что новая модель превзойдет Grok 4.6 практически по всем характеристикам. Она получит 2,1 трлн параметров.

По словам предпринимателя, единственным компромиссом станет немного более низкая скорость работы. При этом Grok 4.7 обеспечит более эффективное использование токенов, что позволит повысить качество обработки запросов и общую производительность модели.