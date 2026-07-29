Шары на Луне: Китай собирается войти в историю, запустив проект Africa2Moon

Китайская миссия «Чанъэ-8» может войти в историю не только благодаря исследованиям Луны. В 2029 году она планирует доставить к южному полюсу спутника Земли первую африканскую научную космическую миссию, которая займется поиском древнейших сигналов Вселенной.

Проект Africa2Moon предусматривает отправку трех небольших сферических аппаратов BALLS (Bounced African Low Lunar Sphere). После посадки они образуют компактный массив радиотелескопов, предназначенный для наблюдений на сверхнизких радиочастотах. Каждый из аппаратов будет оснащен антеннами, способными принимать слабые сигналы от самых удаленных и древних космических объектов.

Изображение Africa2Moon

Как объяснила руководитель проекта Карла Митчелл из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO), обратная сторона Луны считается самым тихим местом в радиодиапазоне в окрестностях Земли. Там отсутствуют помехи от земной атмосферы и человеческой деятельности, благодаря чему ученые смогут регистрировать сигналы, которые невозможно обнаружить с поверхности нашей планеты.

Проект BALLS был выбран Китайским национальным космическим управлением в 2025 году в качестве одного из международных научных экспериментов миссии «Чанъэ-8». Если запуск состоится по плану в 2029 году, это станет первой в истории африканской научной миссией, отправленной на поверхность Луны.