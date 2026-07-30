Сборка игрового ПК резко подорожала: цены на GeForce RTX 5080, 5060 Ti, 5070 выросли в Китае

В Китае продолжают стремительно расти оптовые цены на видеокарты Nvidia. Стартовая стоимость GeForce RTX 5080 у дистрибуторов достигла 12 000 юаней против рекомендованных 8299 юаней — почти на 45% выше базовой цены.

Подорожание затронуло и другие модели. Так, минимальная цена GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти уже выросла до 5500 юаней, что заметно увеличивает стоимость игровых компьютеров среднего класса.

Фото Nvidia/mydrivers

За последнюю неделю особенно резко подорожала GeForce RTX 5070 — сразу на 800 юаней, приблизившись к отметке 6000 юаней. Обе версии RTX 5060 Ti также прибавили в цене: одна — на 400 юаней, другая — на 600 юаней. В результате розничные цены начинают соответствовать более ранним утечкам, которые многие считали завышенными.

Аналитики связывают рост цен сразу с несколькими факторами. Nvidia увеличила стоимость графических процессоров и памяти для партнеров, а Samsung, Micron и SK hynix перераспределяют производственные мощности в пользу более прибыльной памяти HBM для серверных ускорителей искусственного интеллекта, сокращая выпуск потребительской памяти GDDR. По прогнозам, контрактные цены на DRAM могут вырасти на 63% уже во втором квартале, что способно привести к дальнейшему удорожанию видеокарт.

