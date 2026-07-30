Установлен основной модуль «искусственного Солнца» ITER — крупнейшего термоядерного реактора

По данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), 28 июля по местному времени во Франции был успешно поднят и установлен очередной модуль вакуумной камеры токамака ITER (Международного экспериментального термоядерного реактора).

Вакуумная камера является основным компонентом токамака. Она состоит из девяти больших секторных модулей. Каждый модуль должен выполнить ряд процедур, включая транспортировку, подъем, установку и поворот в шахту, а также позиционирование с точностью до миллиметра. Рабочее пространство внутри шахты узкое, и множество процедур выполняются одновременно и пересекаются, что делает общую координацию и точное управление крайне сложными.

Фото mydrivers

Эта операция по подъему оборудования проводилась инженерным консорциумом CNNC и координировалась командами из разных стран мира. Подъемная операция длилась почти 30 часов без перерыва и выполнялась в режиме эстафеты. Весь процесс завершился без происшествий и дефектов качества. Высокоточная установка крупных основных компонентов была успешно завершен.

ITER или Международный термоядерный экспериментальный реактор, — это крупнейший в мире многонациональный научно-исследовательский проект. Планирование началось в 1985 году при совместном финансировании семи сторон: Европейского союза, Китая, США, России, Японии, Южной Кореи и Индии. Завод расположен в Кадараше, Франция.

Цель проекта — проверить коммерческую целесообразность управляемого термоядерного синтеза. Устройство спроектировано таким образом, чтобы производить 500 мегаватт термоядерной энергии при потребляемой мощности всего в 50 мегаватт, обеспечивая десятикратное увеличение энергии и открывая путь для последующих коммерческих термоядерных электростанций.

Фото mydrivers

Китай принимал активное участие на протяжении всего процесса, отвечая за производство более десяти типов основного оборудования, включая магниты и компоненты вакуумной камеры, а также осуществляя основные инженерные работы по сборке токамака.

Вакуумная камера — это основная полость токамака, в которой протекает термоядерная реакция. Весь комплект оборудования состоит из девяти больших секторных модулей и является также основным объектом данной операции по подъему.

Фото mydrivers

Многие называют ITER «искусственным солнцем». Его основной принцип воспроизводит реакцию ядерного синтеза внутри Солнца, основанную на столкновении и слиянии двух изотопов водорода — дейтерия и трития. В результате реакции выделяется огромное количество чистой энергии. Один литр дейтерия, извлеченного из морской воды, выделяет энергию, эквивалентную 300 литрам бензина. Запасы топлива практически неисчерпаемы, и в долгосрочной перспективе отсутствуют радиоактивные отходы и выбросы парниковых газов. Он считается окончательным решением для человечества в области безуглеродной энергетики.