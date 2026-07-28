8100 мАч, 45 Вт, IP69K и очень прочный корпус — всего 245 долларов. Honor X7e Plus вышел в продажу и оказался дешевле, чем ожидалось

Honor X7e Plus вышел в продажу — новинку можно купить в ОАЭ за 245 долларов. Такова стоимость базовой версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Ранее сообщалось, что стоимость устройства составит 275 долларов.

Изображение: Honor

Honor X7e Plus получил аккумулятор емкостью 8100 мАч с поддержкой 45-ваттной зарядки. «Фишка» устройства не только большая батарея, но и повышенная защита корпуса: устройство защищено в соответствии со степенью IP69K. Производитель также заявляет о стойкости к падениям с высоты до 2,5 метра.

Изображение: Honor

Смартфон оснащен экраном IPS с диагональю 6,87 дюйма и разрешением HD+. В основе аппаратной платформы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4. Конфигурации памяти — 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Фронтальная камера — 5-мегапиксельная, основная — 50-мегапиксельная.

Изображение: Honor

Новинка работает под управлением MagicOS 10.0 на базе Android 16. В прошивку встроен набор функций искусственного интеллекта — AI Image to Video 2.0, AI Eraser для удаления объектов с фотографий, AI Recorder и Magic Portal.