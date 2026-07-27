Nvidia готовится поднять цены на видеокарты GeForce RTX 50, но цены взлетели еще до официального повышения

Оптовые цены выросли на сумму до 800 юаней, а производители уже ограничили поставки на рынок

Оптовые цены на видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 начали расти еще до официального повышения, которое ожидается в августе.

По данным отраслевых источников, компания уже уведомила партнеров о предстоящем пересмотре цен, однако окончательные условия для каждой модели будут объявлены позднее. Тем временем крупнейшие производители видеокарт сократили поставки дистрибуторам и начали придерживать складские запасы, что привело к дефициту на рынке.

Фото Nvidia/mydrivers

Сильнее всего подорожали видеокарты GeForce RTX 5070 — их оптовая стоимость увеличилась сразу на 800 юаней и достигла 5600–5750 юаней. Цена GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти выросла на 600 юаней (до 4400–4550 юаней), версия с 8 ГБ подорожала на 400 юаней (до 3200–3400 юаней), а базовая GeForce RTX 5060 прибавила 300 юаней и теперь предлагается по 2650–2750 юаней.

Ограничение поставок и рост оптовых цен могут привести к дальнейшему подорожанию видеокарт в рознице. Если Nvidia официально утвердит новые цены в августе, стоимость устройств для конечных покупателей может вырасти еще сильнее.

Ранее сообщалось, что за несколько дней ускорители Nvidia, AMD и Intel прибавили 10-30%.