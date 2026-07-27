Так быстро смартфоны компании еще не раскупались: Huawei уже продала более 8 млн смартфонов Mate 80

Серия Mate 80 продемонстрировала самый быстрый рост на рынке смартфонов по сравнению с другими моделями Huawei Mate

Продажи флагманской серии Huawei Mate 80 превысили 8 млн устройств. К концу 29-й недели 2026 года было реализовано около 7,92 млн смартфонов, а уже в период с 20 по 26 июля этот показатель превысил психологическую отметку в 8 млн. Таким образом, всего за неделю Huawei удалось продать более 100 тыс. устройств линейки.

Серия Mate 80 демонстрирует самые высокие темпы роста среди всех поколений Huawei Mate. Аналитики отмечают, что по мере приближения анонса следующей линейки спрос на текущие флагманы остается высоким, что позволяет рассчитывать на достижение рубежа в 10 млн проданных смартфонов уже в ближайшее время.

Фото Huawei

Одной из причин успеха называют сочетание обновленного дизайна с двойным кольцом блока камер, фирменной платформы Kirin 9030 и операционной системы HarmonyOS 6.0.

Huawei также значительно улучшила базовую модель серии, которая, по данным источников, пользуется наибольшим спросом и обеспечивает основной объем продаж.

