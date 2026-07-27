В ремонт приносят даже iPhone 4. Россияне стали вдвое чаще ремонтировать старые смартфоны и ноутбуки вместо покупки новых, согласно «М.Видео»

Сеть «М.Видео» проанализировала обращения в сервисный центр «М.Мастер» за первое полугодие 2026 года и выяснила, что россияне все чаще предпочитают ремонтировать старую технику вместо покупки новой.

Количество обращений по устройствам, выпущенным до 2018 года, за год увеличилось более чем в два раза. Самой востребованной услугой стала замена аккумулятора — на нее приходится 46% всех ремонтов техники старше восьми лет. Еще 20% обращений связано с заменой дисплеев, а около 15% — с ремонтом разъемов зарядки, цепей питания, кнопок и чисткой динамиков.

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Наибольшее число ремонтов приходится на Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород. Среди смартфонов лидируют iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X, выпущенные в 2016–2017 годах, — на них приходится почти половина всех обращений в этой возрастной категории. Также высоким остается спрос на ремонт игровых консолей PlayStation 4, планшетов Samsung Galaxy Tab 3 и ноутбуков прошлых поколений, владельцы которых чаще всего меняют аккумуляторы, клавиатуры, дисплеи и разъемы питания.

Самыми старыми устройствами, поступившими в сервисные центры компании в первой половине 2026 года, стали iPhone 4, представленный в 2010 году, и iPad 2 образца 2011 года. Несмотря на возраст, пользователи продолжают активно эксплуатировать эти устройства, предпочитая продлевать срок их службы с помощью ремонта.

