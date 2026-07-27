В России устроили распродажу премиум-кроссоверов Exeed RX. Скидки в 1 млн рублей сделали топовую версию с «автоматом» дешевле базовой версии с «роботом»

Exeed резко снизила цены на премиальный купе-кроссовер RX в России. Для автомобилей 2025 года выпуска в комплектациях Premium и Flagship начали действовать прямые скидки, размер которых достигает 1 001 000 рублей.

Изображение: Exeed

Максимальный дисконт действует на версию Premium: такой кроссовер с учетом скидки предлагается за 4,2 млн рублей. Комплектация Flagship также заметно подешевела: размер скидки составляет 961 тыс. рублей — цена снизилась до 4,5 млн рублей.

При этом речь идет о гораздо более серьезном снижении стоимости, чем раньше. До недавнего времени на эти версии распространялась лишь фирменная «субсидия от производителя» в размере 250 тысяч рублей.

Обе комплектации оснащаются 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

В акции не участвует только базовая версия Urban. Она комплектуется менее мощным 197-сильным турбодвигателем объемом 2,0 литра, семиступенчатой роботизированной коробкой передач и по-прежнему предлагается по цене 4,6 млн рублей. То есть сейчас лучше оснащенная машина с более мощным мотором и полноценным «автоматом» дешевле базовой версии с менее мощным мотором и «роботом».

Тем временем Exeed продолжает развивать производство в России. Ранее сообщалось, что компания рассматривает перенос выпуска своих автомобилей с площадки в Есипово на бывший завод General Motors в Шушарах. Кроме того, на предприятии «АГР» в Санкт-Петербурге уже стартовала серийная сборка внедорожника Esteo MX, который представляет собой локализованную версию одной из моделей Exeed для китайского рынка.