Nvidia и OpenAI замахнулись на один из крупнейших в истории ЦОД стоимостью свыше $500 млрд

Проект стоимостью позволит OpenAI получить собственную инфраструктуру, а Nvidia — обеспечить спрос на свои ускорители на годы вперед

Nvidia ведет переговоры с OpenAI о предоставлении финансовых гарантий примерно на $250 млрд для строительства гигантского центра обработки данных в американском штате Огайо.

Как сообщает The Wall Street Journal, проект мощностью 10 ГВт разрабатывает энергетическое подразделение SoftBank, а общий объем инвестиций может превысить $500 млрд. Предполагается, что гарантии Nvidia помогут OpenAI арендовать объект и привлечь долговое финансирование.

Изображение Grok

Для OpenAI этот проект станет первым шагом к созданию собственной вычислительной инфраструктуры вместо аренды мощностей у Microsoft, Amazon и Oracle. В свою очередь Nvidia рассчитывает обеспечить долгосрочный спрос на свои ИИ-ускорители. По данным источников, компания также обсуждает возможность финансирования закупок чипов OpenAI на сумму до $350 млрд, однако эти поставки не входят в пакет финансовых гарантий.

Первая очередь дата-центра мощностью около 800 МВт должна быть введена в эксплуатацию в 2028 году. Проект поддерживается в рамках американо-японского соглашения, предусматривающего инвестиции Японии в строительство газовой электростанции. Интерес к площадке также проявляют Anthropic, Microsoft и Google.