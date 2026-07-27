Samsung на пороге больших перемен: собственный GPU вместо графики AMD, массовый переход на кремний-углеродные батареи и перевод 50% линейки Galaxy S27 на платформу Exynos 2700

Samsung, похоже, готовится к одному из самых заметных изменений в истории своих мобильных однокристальных систем. По данным инсайдера Schrodinger, SoC Exynos 2700 станет последней платформой с графическим процессором Xclipse, созданным в сотрудничестве с AMD.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Как утверждает источник, Exynos 2700 (внутреннее обозначение S5E9975) оснастят графикой Xclipse 970. На ранних инженерных образцах новый GPU уже набирает свыше 15 000 баллов в тесте OpenCL. Впрочем, подробные характеристики графического ядра и его реальные возможности пока не раскрываются.

Если утечка подтвердится, уже с Exynos 2800 Samsung полностью перейдет на собственную графическую архитектуру. Это фактически поставит точку в партнерстве с AMD, благодаря которому несколько лет назад процессоры Exynos получили графику на базе архитектуры RDNA.

Параллельно Samsung, по данным инсайдера, продолжит снижать зависимость от сторонних поставщиков и наращивать выпуск собственных однокристальных систем. Сообщается, что уровень выхода годных кристаллов по 2-нм техпроцессу SF2P уже приблизился к 50%, что считается важным этапом для запуска массового производства.

Именно это позволит компании заметно увеличить долю SoC Exynos в будущей линейке Galaxy S27. По предварительным оценкам, собственные чипы могут использоваться примерно в половине всех выпускаемых смартфонов серии. Такой шаг позволит Samsung сократить зависимость от Qualcomm и снизить расходы на лицензирование.

Наконец, компания рассматривает расширение использования кремний-углеродных аккумуляторных батарей. Впервые они дебютировали в представленных на прошлой неделе Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra, а в дальнейшем появятся в других моделях — вероятно, и в линейке Galaxy S27. Об этом рассказал вице-президент подразделения Mobile eXperience (MX) Мун Сон Хун во время технического брифинга в Лондоне. По его словам, компания впервые применила кремний-углеродный материал в аноде аккумулятора для повышения энергетической плотности. Samsung также рассматривает возможность использования этой технологии в классических смартфонах.

Инсайдер Schrodinger (Phone Futurist) точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.