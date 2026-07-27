Представлен 32-дюймовый LG толщиной менее 2 см со встроенным аккумулятором, которого хватает на 10 часов

Компания LG представила 32RS1Q-B, 32-дюймовый дисплей на основе электронной бумаги и технологии электронных чернил E-ink, который работает под управлением операционной системы WebOS.

В устройстве используется шестицветная электронная чернильная панель E Ink Spectra, рассчитанная на рабочую температуру от 0°C до 40°C и максимальную рабочую влажность 70%. Толщина панели составляет 17,8 мм.

Фото LG/ithome

Разрешение составляет 2560 х 1440, что делает его подходящим для рекламных щитов, меню магазинов, вестибюлей отелей и других подобных применений. Компания LG официально заявляет, что этот продукт подходит только для использования внутри помещений и не может использоваться в витринах магазинов, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.

Устройство оснащено встроенным аккумулятором емкостью 72 Вт·ч с энергопотреблением в режиме ожидания 0,5 Вт и максимальным энергопотреблением 6 Вт при обновлении экрана, что теоретически обеспечивает до 10 часов автономной работы.

Фото LG/ithome

Панель работает под управлением операционной системы WebOS и может централизованно управляться через Wi-Fi. На задней панели устройства также расположена магнитная беспроводная зарядная панель Qi2 с максимальной мощностью 15 Вт , которую можно заряжать от внешнего аккумулятора Qi2.