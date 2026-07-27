Новейшая память Samsung LPDDR5X-PIM со встроенными вычислительными блоками выйдет уже в августе 2026

Она будет основана на LPDDR5X

Samsung Electronics представит новую оперативную память LPDDR5X-PIM в августе 2026 года и объявит технические характеристики и план коммерциализации.

Память LPDDR5X-PIM объединяет высокую скорость стандарта LPDDR5X и встроенную вычислительную архитектуру Processing-in-Memory (PIM). Она решает проблему узкого горлышка при передаче данных между процессором и памятью, выполняя задачи искусственного интеллекта прямо внутри чипа.

Изображение Samsung/ithome

Технология объединяет вычислительные блоки прямо внутри модулей оперативной памяти для обработки данных на месте. Это снижает объём пересылки данных между памятью и процессором, ускоряя работу ИИ в телефонах, ноутбуках и других устройствах.

Память LPDDR5X-PIM будет основана на LPDDR5X. Южнокорейская компания DeepX, занимающаяся разработкой чипов для искусственного интеллекта, планирует использовать LPDDR5X-PIM в паре со своим 2-нм чипом DX-M2.