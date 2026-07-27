14 000 километров на скорости в 1000 км/ч: флагманский бизнес-джет Dassault Falcon 10X выйдет в 2029 году

Французская Dassault Aviation в очередной раз перенесла сроки ввода в эксплуатацию своего нового флагманского бизнес-джета Falcon 10X. Теперь первые поставки клиентам ожидаются не раньше 2029 года, хотя изначально самолет планировали вывести на рынок еще в конце 2025 года. Это уже второй крупный перенос сроков. Сначала запуск сдвинули на 2027 год, а теперь программе потребуется как минимум еще два года.

Фото: Dassault Aviation

Генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье объяснил задержку сразу несколькими причинами. Помимо последствий пандемии и сохраняющихся проблем с поставками комплектующих, на график серьезно повлияло ужесточение правил сертификации гражданской авиации после катастроф Boeing 737 MAX.

По словам Траппье, Falcon 10X представляет собой полностью новый тип самолета, поэтому проходит сертификацию уже по обновленным и значительно более строгим требованиям. Из-за этого процедура занимает гораздо больше времени, чем в случае с предыдущим Falcon 6X.

Несмотря на перенос сроков, программа продолжает двигаться вперед. Первый опытный Falcon 10X уже поднялся в воздух 19 июня, всего в летных испытаниях примут участие четыре опытных самолета.

Falcon 10X станет самым крупным дальнемагистральным бизнес-джетом в истории Dassault. Самолет сможет преодолевать 7500 морских миль (около 13 890 км) без посадки и развивать скорость до 0,925 Маха. Новинка будет конкурировать с такими бизнес-джетами, как Gulfstream G700, Gulfstream G800 и Bombardier Global 8000.

Правда, очередной перенос сроков может осложнить положение Dassault на рынке сверхдальних бизнес-джетов: пока французская компания завершает испытания, ее основные конкуренты уже начали поставки своих новейших моделей заказчикам.