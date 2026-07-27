Россияне ускорили переход на 5G: Samsung лидирует, Xiaomi продаётся лучше

Интерес россиян к смартфонам с поддержкой сетей пятого поколения продолжает расти. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона», проанализировав устройства, зарегистрированные в сети оператора. Самые высокие темпы перехода на 5G-модели зафиксированы в Курганской области, Удмуртии и Республике Тыва.

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Наибольшая концентрация смартфонов с поддержкой 5G приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области — на эти регионы приходится почти треть таких устройств в сети. В десятку лидеров также вошли Самарская, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области, Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край и ХМАО — Югра.

По данным «МегаФона», наиболее распространёнными смартфонами с поддержкой 5G стали устройства Samsung. Также в число самых популярных брендов входят Xiaomi, Honor, Realme и Tecno. Наиболее заметный рост показал Vivo — количество используемых смартфонов этой марки за год увеличилось вдвое.

В объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota лидером продаж среди 5G-смартфонов стала Xiaomi с дочерними брендами, на которые приходится около половины всех реализованных устройств этой категории. Самой востребованной моделью оказалась Redmi Note 15 Pro на 512 ГБ в ценовом диапазоне от 26 до 52 тысяч рублей.