Samsung готовится выпустить One UI 9.0 на большее количество смартфонов Galaxy: к списку подключат владельцев Galaxy S25

Прошло уже более двух месяцев с момента запуска Samsung бета-программы One UI 9.0, но она по-прежнему ограничивалась серией Galaxy S26. Это скоро изменится, поскольку первая внутренняя тестовая сборка One UI 9.0 для серии Galaxy S25 была обнаружена на сервере компании.

Как сообщил tarunvats33, первая внутренняя сборка One UI 9.0 для Galaxy S25 Ultra имеет версию прошивки S938NKSUBZZG8. Эта сборка была обнаружена на корейском сервере Samsung, что означает, что Samsung вскоре может начать принимать заявки на бета-тестирование в стране.

Изображение Samsung/tarunvats33

Помимо серии Galaxy S25, следующая волна расширения бета-программы One UI 9.0 должна включать в себя и другие устройства, в том числе Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и несколько телефонов среднего класса серии A.

Некоторые утечки говорят о том, что стабильное обновление One UI 9.0 может начать распространяться в сентябре 2026 года. Недавно Samsung начала распространение июльского обновления One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S25.

Ранее сообщалось, что в Сети появились новые внутренние тестовые сборки прошивки One UI 9.0 для моделей Galaxy A57, Galaxy A37, Galaxy A36 и Galaxy A34.