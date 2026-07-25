100 Вт и сразу два разъёма на выходе. Представлен необычный кабель Nubia Red Magic 100W

За 20 долларов

Корпуса, системы питания и охлаждения

Представлен кабель Nubia Red Magic 100W, который уже поступил в продажу в Китае по цене 20 долларов.

Фото Red Magic/ithome

Этот кабель для зарядки передачи данных использует двухканальный преобразователь и поддерживает двухканальную быструю зарядку (рекомендуется использовать зарядное устройство мощностью 100 Вт).

Фото Red Magic/ithome

Прямой разъем обеспечивает фиксированную выходную мощность 45 Вт. Оставшиеся 55 Вт остаются на угловой разъём. Такой кабель можно использовать одновременно для зарядки смартфона и питания внешнего кулера или для зарядки двух смартфонов, смартфона и планшета/ноутбука.

Фото Red Magic/ithome

Кабель получил нейлоновую оплетку, а штекеры выполнены из цинкового сплава. Общая длина кабеля составляет 150 см, при этом длина ответвлений — по 50 см.


Samsung готовится выпустить One UI 9.0 на большее количество смартфонов Galaxy: к списку подключат владельцев Galaxy S25 NASA отправит на Марс вертолеты-разведчики перед прилетом людей — миссия запланирована на 2028 год