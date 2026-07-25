100 Вт и сразу два разъёма на выходе. Представлен необычный кабель Nubia Red Magic 100W
За 20 долларов
Представлен кабель Nubia Red Magic 100W, который уже поступил в продажу в Китае по цене 20 долларов.
Этот кабель для зарядки передачи данных использует двухканальный преобразователь и поддерживает двухканальную быструю зарядку (рекомендуется использовать зарядное устройство мощностью 100 Вт).
Прямой разъем обеспечивает фиксированную выходную мощность 45 Вт. Оставшиеся 55 Вт остаются на угловой разъём. Такой кабель можно использовать одновременно для зарядки смартфона и питания внешнего кулера или для зарядки двух смартфонов, смартфона и планшета/ноутбука.
Кабель получил нейлоновую оплетку, а штекеры выполнены из цинкового сплава. Общая длина кабеля составляет 150 см, при этом длина ответвлений — по 50 см.
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