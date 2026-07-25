Их отправят на Марс на межпланетной станции SR-1 Freedom с ядерной силовой установкой

NASA отправит на Марс вертолеты-разведчики перед прилетом людей — миссия запланирована на 2028 год

NASA готовится сделать следующий шаг в освоении Марса. Агентство намерено отправить на Красную планету новое поколение*, ** роботизированных вертолетов, которые займутся поиском наиболее безопасных и удобных площадок для будущей высадки астронавтов. Об этом ТАСС сообщил представитель американского космического агентства.

Изображение: NASA

Запуск миссии запланирован на 2028 год. К Марсу отправится аппарат SR-1 (Space Reactor-1) Freedom — первый американский межпланетный космический аппарат с ядерной энергетической установкой. На его борту будет находиться комплекс SkyFall, в который войдут новые вертолеты, созданные на основе технологий легендарного Ingenuity.

«В 2028 году будет осуществлен запуск первого американского межпланетного космического аппарата с ядерной силовой установкой. Это позволит доставить на Марс груз SkyFall, включающий вертолеты класса Ingenuity, чтобы найти места для будущей посадки астронавтов <...>», — сообщил представитель NASA.

Новые аппараты станут своеобразными воздушными разведчиками. Они будут обследовать поверхность Марса, составлять детальные карты местности и искать площадки, наиболее подходящие для посадки будущих пилотируемых экспедиций.

Интересно, что при создании SR-1 Freedom NASA планирует использовать оборудование и инженерные решения, разработанные для программы окололунной станции Gateway, реализация которой была приостановлена. Такой подход позволит сократить стоимость проекта — общие расходы на разработку и запуск миссии оцениваются примерно в 2,1 млрд долларов.

В самом агентстве по-прежнему рассчитывают, что первая пилотируемая экспедиция на Марс сможет состояться до 2040 года.

Выбор именно вертолетов не случаен. Их предшественник — Ingenuity — стал одним из самых успешных экспериментов в истории марсианских исследований. Аппарат прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года и изначально должен был выполнить всего несколько испытательных полетов. Однако вместо этого он проработал почти три года и совершил 72 полета. Миссия Ingenuity завершилась лишь в январе 2024 года после повреждения лопастей при посадке.