Новейшие чипы Tesla, которые должны превзойти все ожидания, выпускаются Samsung и TSMC — и они сильно отличаются

Вариант от TSMC будет выпускаться по 3-нм техпроцессу и появится раньше версии Samsung

Tesla продолжает использовать стратегию двойных поставщиков для своих будущих чипов искусственного интеллекта.

Новое поколение чипов, Tesla AI5, будет выпускаться сразу на производственных линиях Samsung и TSMC, однако версии процессора могут иметь заметные технические различия.

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Ранее стало известно, что вариант Tesla AI5 от Samsung Foundry уже прошёл этап изготовления тестовых образцов и создаётся по 2-нм техпроцессу с использованием транзисторной архитектуры GAA. Теперь появились данные о версии от TSMC — она якобы будет производиться по 3-нм технологии, а партнёром Tesla по проектированию выступает тайваньская компания Global Unichip Corporation (GUC).

Разработка и выпуск тестовых пластин версии TSMC идут примерно на квартал быстрее, чем у варианта Samsung. При этом два исполнения AI5 будут отличаться не только техпроцессом, но и физической реализацией кристалла: Samsung использует более новую GAA-архитектуру, тогда как TSMC сохраняет FinFET. Это может привести к разнице в стоимости производства и характеристиках готовых чипов.

Ранее Илон Маск заявил, что однокристальная система Tesla AI5 превзойдет все ожидания.